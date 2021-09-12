В Орле с подрядчика потребовали миллионы еще до ремонта моста

Многомиллионные пени подрядчику выставил «Орелгосзаказчик».

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению субъекта РФ — Орловской области. Интересы региона в процессе отстаивало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик». Ответчиком выступила белгородская компания «Ремспецмост». Истец требовал взыскать с нее пени в размере более 7,5 миллиона рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей. Ответчик возразил против взыскания заявленных сумм, посчитав их чрезмерно завышенными.

Как следует из материалов дела, в конце декабря 2020 года по итогам проведенного открытого конкурса стороны заключили контракт. По его условиям подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции моста через реку Сосна на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново — Важжова в Ливенском районе Орловской области. Соответственно, контрактом были установлены конкретные сроки выполнения работ и их стоимость.

Средства на оплату услуг подрядчика должны были поступить из бюджета Дорожного фонда Орловской области. Цена контракта составила 280,75 миллиона рублей. Окончание работ намечено только на 30 ноября 2022 года. Объемы и сроки выполнения работ были утверждены графиком. Кстати, в марте 2021 года дополнительным соглашением цена контракта была снижена до 273,19 миллиона рублей. Как указал в обоснование заявленных требований истец, ответчиком были существенно нарушены сроки выполнения работ по контракту.

Например, одним из пунктов было установлено, что подрядчик в течение 5 дней с даты заключения контракта должен назначить представителей, ответственных за ход работ по контракту. Другим пунктом было предусмотрено, что подрядчик должен в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта разработать проект производства работ. Словом, это должно было быть сделано до конца 2020 года, а было сделано, как заявил истец, только в начале марта 2021 года.

Поэтому заказчик самостоятельно рассчитал размеры пени и штрафа за «просрочку» и выставил их подрядчику. Последний платить отказался, поэтому дело дошло до суда. Как показало время, подрядчик не прогадал. Арбитраж установил факт «просрочки», но удовлетворил иск частично, существенно снизив заявленные суммы. Суд обязал компанию «Ремспецмост» выплатить по иску пени в размере 100 тысяч рублей и штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»