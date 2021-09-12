Жители Орловской области вернулись в кафе и рестораны

Оборот общепита на четверть нарастил показатели своей работы.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в январе-июле 2021 года оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 2,5 миллиарда рублей. Данный показатель на 23,2 процента, в сопоставимых ценах, превысил уровень аналогичного периода предыдущего года. Это означает, что жители региона постепенно возвращаются в сферу общепита после тяжелого в этом отношении пандемийного 2020 года.

Напомним, в прошлом году в Орловской области из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией областными властями вводились ограничения на работу предприятий общественного питания. Многим из них пришлось работать только на вынос. Поток клиентов на фоне обязательной самоизоляции и перехода значительной части работников на дистанционку заметно иссяк. На протяжении многих месяцев региональный общепит снижал показатели своей работы.

Не все пережили непростой период. Только в Орле, например, по данным администрации города, в 2020 году количество объектов общественного питания сократилось на 13 единиц. Всего было закрыто 59 предприятий общепита, в том числе 56 объектов открытой сети, один в вузе и два в учреждениях. Впрочем, в 2020 году в Орле было и открыто 46 новых объектов. Активно открывались кофейни, предприятия быстрого обслуживания, магазины кулинарии и пекарни.

В целом, на начало текущего года в Орле работало 572 предприятия общественного питания, в том числе 456 объектов общедоступной сети, 45 объектов в средних образовательных заведениях, 46 – в средних профессиональных и высших образовательных заведениях, 25 – в учреждениях и на промышленных предприятиях. В среднем на каждую 1000 жителей Орла в городе приходится более 60,6 посадочных мест, что превышает норматив обеспеченности более чем в 1,5 раза.

ИА «Орелград»