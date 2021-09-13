Дома в Орле проверят на угрозу взрыва бытового газа

Профилактические мероприятия пройдут в рамках месячника безопасности.

Администрация города Орла утвердила план проведения профилактической акции «Безопасное жилье». Это будет традиционный месячник, который пройдет в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года. В его рамках запланировано проведение профилактических рейдов по предупреждению нарушений обязательных требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Этот пункт плана обретает особую актуальность на фоне последних сообщений о подобных ЧП в других городах, в частности в подмосковном Ногинске.

В рамках рейдов планируется разъяснить горожанам основные правила, «направленные на обеспечение комплексной безопасности в целях предупреждения взрывов бытового газа в жилых домах, а также на социально-значимых объектах». Также запланировано традиционное размещение памяток в местах массового пребывания граждан, в частности в транспорте и торговых объектах, и проведение совещаний с председателями домовых, уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов.

Кроме того, в Орле будет проверено, находятся ли в работоспособном состоянии пожарные гидранты. Проверят и дворы – обеспечен ли там беспрепятственный проезд пожарной техники к многоквартирным домам и источникам пожарного водоснабжения. Кстати, для проведения работы по инструктажу населения и персонала власти областного центра хотят привлечь членов добровольных пожарных дружин.

Также предусмотрена «организация разъяснительно-профилактической работы среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности, связанных с нагрузками на электрические сети, неосторожным обращением с огнем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Так, орловцам расскажут о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях. Особое внимание власти города предписали уделить социально-незащищенным слоям населения и представителям «групп риска».

ИА «Орелград»