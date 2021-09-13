Обвиняемая по делу «Дормаша» нарушала подписку о невыезде из Орла

Мера пресечения изменена на домашний арест.

Конкурсная управляющая завода «Дормаш», которую обвиняют в растрате имущества предприятия-банкрота, не выполняла обязательства о невыезде из региона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В связи с этим, следствие направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения. Прокуратура поддержала ходатайство, а суд его удовлетворил. Таким образом, обвиняемой Анжеле Юдиной изменили меру пресечения. Теперь она будет находится под домашним арестом.

Напомним, Юдину обвиняют в том, что будучи конкурсной управляющей, она распродавала имущество завода по заведомо заниженной цене. Помимо нее, обвинение предъявлено еще трем фигурантам.

ИА «Орелград»