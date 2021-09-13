Орловец погасил крупный долг по алиментам ради ипотеки

Невыполненные обязательства мешали мужчине получить одобрение банка.

В Орловской области фактическим исполнением окончено еще одно производство о взыскании с нерадивого родителя долга по алиментам. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП России, речь идет о жителе райцентра Залегощь, который по решению суда обязан выплачивать на содержание своей несовершеннолетней дочери четверть доходов ежемесячно. В службе судебных приставов говорят, что платил он нерегулярно. В течение последних двух лет сумма его задолженности перед ребенком стабильно росла и достигла 145 тысяч рублей.

«В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем к должнику были применены меры принудительного исполнения, такие как наложение ареста на расчетные счета и ограничение на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего гражданину на праве собственности, — рассказали в региональном управлении ФССП. — Данные меры воздействия оказались действенными. Должник принял меры к трудоустройству, после чего дальнейшее удержание алиментов происходило из его заработной платы».

Тут приставы отмечают и еще один важный фактор, который повлиял на действия нерадивого отца. Дело в том, что он решил приобрести жилье в ипотеку. Однако банк не давал своего согласия при наличии непогашенных обязательств по алиментам. Получено оно было только после того, как мужчина полностью погасил свой материальный долг перед ребенком. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава, подчеркнули в службе.

ИА «Орелград»