Орловские правоохранители нашли 96 кустов конопли

Подведены итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2021».

В Орловской области выявлены три наркоплантации, на которых культивировались 96 кустов конопли, сообщила пресс-служба УМВД.

«По результатам проведения трех этапов МКОПО «Мак – 2021» на территории области правоохранительными органами выявлено 59 наркопреступлений, по которым возбуждены уголовные дела. Из них 22 имеют тяжкий и особо тяжкий состав.

Из незаконного оборота изъято 9,11 кг наркотических средств, из которых 5,15 кг – растительного происхождения, 3,96 кг – синтетического происхождения», — сообщает полиция.

Кроме того, был выявлен и ликвидирован 51 очаг произрастания дикорастущих растений общей площадью четыре гектара.

ИА «Орелград»