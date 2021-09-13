Орловские правоохранители нашли 96 кустов конопли

13.9.2021 | 17:35 Новости, Происшествия

Подведены итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2021».

В Орловской области выявлены три наркоплантации, на которых культивировались 96 кустов конопли, сообщила пресс-служба УМВД.

«По результатам проведения трех этапов МКОПО «Мак – 2021» на территории области правоохранительными органами выявлено 59 наркопреступлений, по которым возбуждены уголовные дела. Из них 22 имеют тяжкий и особо тяжкий состав.

Из незаконного оборота изъято 9,11 кг наркотических средств, из которых 5,15 кг – растительного происхождения, 3,96 кг – синтетического происхождения», — сообщает полиция.

Кроме того, был выявлен и ликвидирован 51 очаг произрастания дикорастущих растений общей площадью четыре гектара.

ИА «Орелград»

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