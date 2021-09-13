Орловских школьников – все больше и больше

Число школьников выросло на 615 человек.

В орловских школах увеличилось количество учеников, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Об этом доложила руководитель Департамента образования области Татьяна Крымова на аппаратном совещании.

«1 сентября орловские школы распахнули свои двери для более 8 тыс. первоклассников, всего за парты сели свыше 77 тыс. ребят. В этом году число школьников увеличилось на 615 человек, на 60 дошколят стало больше в детских садах.

В 2021/2022 учебном году учреждения образования Орловщины посещают 150 983 человека, в том числе: 30 185 воспитанников детских садов, 77 037 школьников, а также 31 300 студентов вузов и 12 461 учащихся учреждений среднего профессионального образования», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»