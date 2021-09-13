В Орле возьмутся за развитие туризма выходного дня

13.9.2021 | 13:49 Новости, Экономика

Представители Туристского кластера «Визит-Орёл» побывали на международном форуме «Отдых».

Туристский кластер «Визит-Орёл» планирует развивать в регионе туризм выходного дня, сообщает пресс-служба губернатора.

Представители Орла побывали на выставке-форуме «Отдых» – важном для российского туризма мероприятии. На форуме побывало 450 участников из 21 стран и 41 региона России.

«Географическая близость нашего региона к Москве позволяет нам с успехом предлагать услугу «туризм выходного дня». Это сильная точка роста, которую нужно использовать для брендирования и привлечения гостей. Для Туристского кластера до конца года будет организована серия мастер-классов от Андрея Пуртова (эксперт по маркетингу и брендингу) и проведено несколько форсайт-сессий, на которых мы надеемся создать идеи туристических продуктов выходного дня», — рассказал руководитель Центра кластерного развития Орловской области Сергей Невструев.

ИА «Орелград»

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