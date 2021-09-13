В Северном районе Орла столкнулись два «Форд Фокуса» и «Лада Гранта»

13.9.2021 | 12:05 Новости, Происшествия

Пассажир одного из автомобилей получила травмы.

На улице Раздольная произошло столкновение трех автомобилей, два из которых – «Форд Фокус», сообщает пресс-служба УГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье в 20.30 в районе дома № 11 по улице Раздольная. 21-летний водитель «Форд Фокус» ехал со стороны улицы Кузнецова в направлении улицы Михалицына и въехал в автомобиль той же марки, который ехал впереди.

Второй «Форд Фокус», в свою очередь, въехал в автомобиль «Лада Гранта», который двигался впереди него.

В результате аварии пострадал пассажир. 55-летняяя женщина получила травмы, и была направлена на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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