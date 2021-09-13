Зараженное чумой мясо могли отправить в Орловскую область

Сотрудники Россельхознадзора изъяли из оборота 1700 кг небезопасной продукции.

Территориальное управление Россельхознадзора отчиталось об итогах оперативного реагирования на очень тревожный сигнал. Как пояснили в пресс-службе ведомства, 31 августа 2021 года в ООО «Дружба» из Жуковского района Брянской области был выявлен очаг африканской чумы свиней. После этого сотрудники Россельхознадзора оперативно проверили, куда поступало мясо, произведенное этим предприятием. Мониторинг был проведен по журналу информационной системы «Меркурий», которая позволяет четко отслеживать движение легального товара.

В ведомстве уточнили, что продукция с неблагополучного предприятия поступила в Белгородскую, Курскую и Орловскую области. В частности, в Орловскую область она была отправлена на склады ИП Бережной и ОПО «Союз Орловщины», а также в распределительный центр компании «Тандер». В адрес этих организаций тут же были направлены письма «о незамедлительном обеспечении сохранности и недопущении выпуска в обращение потенциально контаминированной вирусом АЧС продукции до получения результатов лабораторных исследований».

Затем специалисты ТУ Россельхознадзора отобрали пробы отбор пробы продукции брянской компании на орловских складах. Результаты лабораторных исследований оказались обнадеживающими — ДНК вируса АЧС в пробах обнаружено не было. К примеру, в Курской области при проверке проб мясной продукции, отобранных в магазинах «Пятерочка», была выявлена ДНК вируса АЧС. В результате 1700 кг продукции производства «Дружбы» было изъято из оборота для дальнейшей утилизации. В Курской области введены ограничительные мероприятия. В Орловской области мероприятия по недопущению распространения АЧС продолжаются.

ИА «Орелград»