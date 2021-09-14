Более 2000 орловцев подпали под «дачную амнистию»

В регионе подведены итоги легализации дачных хозяйств.

Согласно официальным статистическим данным, в Орловской области с момента начала так называемой «дачной амнистии» этим механизмом воспользовались уже более 2000 жителей региона. Это означает, что за восемь месяцев текущего года орловцы оформили более двух тысяч объектов недвижимости, по сути, легализовав их и вернув в правовое поле. Поясним, что речь идет об упрощенном порядке оформления в собственность отдельных категорий объектов недвижимости и земельных участков.

Сам механизм появился в России еще в 2006 году. Он всегда имел временные рамки, однако федеральные власти раз за разом продлевали срок его действия. Модицифировался и сам механизм. На сегодня упрощенный порядок может применяться не только для регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном для садоводства. Его можно использовать для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом, как объясняют специалисты, строение должно соответствовать параметрам индивидуального жилищного строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ. Оформление прав на жилые и садовые дома осуществляется на основании технического плана, подготовленного кадастровым инженером в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем земельного участка.

Дачникам для оформления недвижимости надо сначала заполнить декларацию, а затем пригласить к себе на участок кадастрового инженера. Последний произведет необходимые замеры, составит техплан и запишет все данные на лазерный диск. Этот диск дачнику надо будет отнести в МФЦ. Если ранее право на участок не было зарегистрировано, то необходимо будет также представить правоустанавливающие документы на землю.

ИА «Орелград»