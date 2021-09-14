Клычкова пугают такие люди, как Сергей Зверев

Губернатор прокомментировал приезд экоактивиста.

Андрей Клычков назвал приезд Сергея Зверева рекламой Орловской области, но признался, что его пугают такие люди. Об этом губернатор рассказал во время прямого эфира в соцсетях.

Известный шоумен и экоактивист Сергей Зверев приехал в Орел, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам региона. Вчера он посетил очистные сооружениях в поселке Вязки, а также улицу Автогрейдерную, где в котловане со смолой гибли уличные собаки. А вечером пообщался с жителями города в городском парке.

Клычков не стал комментировать экологические проблемы региона, которые привели сюда известную медиа-персону. Вместо этого, он нашел в приезде Зверева совершенно другой аспект:

«Что я могу сказать про Зверева? Приехал Зверев. Молодец. Хоть он рекламирует Орловскую область приездом своим».

При этом, губернатор поделился личным мнением о шоумене:

«Как вам Зверев? Я его не видел, честно могу сказать. Только по телевизору. Меня пугают такие люди. Но это его личное дело».

ИА «Орелград»