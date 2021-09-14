Клычкова пугают такие люди, как Сергей Зверев

14.9.2021 | 11:38 Новости, Общество

Губернатор прокомментировал приезд экоактивиста.  

Андрей Клычков назвал приезд Сергея Зверева рекламой Орловской области, но признался, что его пугают такие люди. Об этом губернатор рассказал во время прямого эфира в соцсетях.

Известный шоумен и экоактивист Сергей Зверев приехал в Орел, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам региона. Вчера он посетил очистные сооружениях в поселке Вязки, а также улицу Автогрейдерную, где в котловане со смолой гибли уличные собаки. А вечером пообщался с жителями города в городском парке.

Клычков не стал комментировать экологические проблемы региона, которые привели сюда известную медиа-персону. Вместо этого, он нашел в приезде Зверева совершенно другой аспект:

«Что я могу сказать про Зверева? Приехал Зверев. Молодец. Хоть он рекламирует Орловскую область приездом своим».

При этом, губернатор поделился личным мнением о шоумене:

«Как вам Зверев? Я его не видел, честно могу сказать. Только по телевизору. Меня пугают такие люди. Но это его личное дело».

ИА «Орелград»

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