Ограничения по АЧС частично сняли в Орловской области

14.9.2021 | 9:30 Новости, Происшествия

В Хотынецком районе смягчены условия карантина, введенного летом.

Областные власти распорядились об отмене ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Речь идет о частичном смягчении условий карантина, который был введен в июле текущего года в Хотынецком районе указом губернатора. Как уже писал «Орелград», тогда на территории района был обнаружен трап дикого кабана, павшего, как показала экспертиза, от вируса АЧС.

Карантин был введен не только в эпизоотическом очаге, но и в угрожаемой зоне, которая была установлена в радиусе 20 км вокруг него. В нее были включены десятки местных сел и деревень, у жителей которых по указу губернатора  изымали свиней и продукцию из свинины. Вероятно, предпринятые меры оказались эффективными, поскольку областное управление ветеринарии само выступило с предложением снять карантин.

Впрочем, прежней жизнь на этой территории пока не будет. Согласно новому указу, на 180 календарных дней после отмены карантина установлены ограничения, предусмотренные ветеринарными правилами. С другой стороны,  областные власти разрешили комплектование хозяйств всех форм собственности поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге по африканской чуме свиней и угрожаемой зоне – правда, только через 1 год после отмены карантина.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области на период действия новых ограничений предписано регулировать численность диких кабанов в этой местности, что фактически означает отстрел и отлов «лишних» животных. Кроме того, рекомендация дана национальному парку «Орловское полесье» — областные власти ему также советуют следить за численностью дикого кабана на своей территории.

ИА «Орелград»

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