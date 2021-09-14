Орловские чиновники дали 30 тысяч рублей на поддержку малого бизнеса

Объем финансирования муниципальной программы не дотянул до уровня средней зарплаты.

Администрация Мценска утвердила муниципальную целевую программу содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе. Ее действие рассчитано на три года, общий объем финансирования запланирован в размере 30 тысяч рублей. Иными словами, планируется выделять из муниципального бюджета по 10 тысяч рублей в год. Для сравнения, текущая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по Орловской области составляет 37 562 рубля в месяц.

Несмотря на более чем скромный объем финансирования, авторы программы ставят весьма солидные цели. Так, планируется, что за счет программы к 2024 году в райцентре будет заметно увеличено количество «субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан» — плановый показатель составляет 543 единицы в расчете на 10 тысяч населения (текущий показатель – 445). Также планируется заключить 103, ни больше и не меньше, договора с представителями малого и среднего предпринимательства, а также самозанятыми на реализацию сельхозпродукции на ярмарочных площадках.

Кроме того, чиновники готовятся оказать ровно 87 консультационных, информационных услуг «субъектам малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан». В паспорте программы описана характеристика текущей ситуации. Прежде всего, местные чиновники отмечают, что малый и средний бизнес «является одной из эффективных форм организации производственной и непроизводственной деятельности».

Необходимость разработки программы обусловлена, по мнению ее авторов, «возрастающей ролью субъектов малого и среднего предпринимательства в насыщении потребительского рынка товарами и услугами, пополнении бюджета налоговыми доходами, снижении уровня безработицы и социальной напряженности в обществе». Также приводится наглядная статистика. Согласно ей, по состоянию на 1 января 2021 года на территории города работали 306 микропредприятий, 31 малое и среднее предприятие, а также 956 индивидуальных предпринимателей.

Объем налоговых платежей в бюджет города за 2020 год по ЕНВД составил 19,5 миллиона рублей, что на 27 процентов ниже уровня 2019 года; по патентной системе налогообложения – 2,2 миллиона рублей, или 84,6 процента к уровню 2019 года. Малый и средний бизнес в Мценске в основном представлен в таких отраслях, как торговля, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, строительство и операции с недвижимым имуществом.

ИА «Орелград»