В Орле обсудили перспективы науки и молодых ученых

Вопросы развития науки подняли члены общественного совета.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, вопросы развития науки и поддержки молодых ученых были обсуждены на заседании Общественного совета при региональном департаменте образования. ОГУ на этом мероприятии представила проректор по научной и проектно-инновационной деятельности к.т.н., д.э.н., профессор Лариса Борисоглебская. Ее доклад касался модернизации системы поддержки перспективных научных разработок и отраслевой науки в Орловской области.

«Лариса Николаевна отметила, что самым важным и универсальным инструментом государственной политики, которым владеет профильное министерство и каждый из регионов, является государственная программа в области научно-технологического развития РФ до 2030 года, — уточнили в ОГУ. — Эта программа касается всех регионов, всех участников научного процесса — вплоть до каждого студента и аспиранта».

Из доклада следует, что внедрение инноваций представляет собой трансформацию результатов исследований и разработок в товары и услуги и последующую их реализацию. Государственная поддержка инновационной деятельности направлена на координацию и стимулирование такой работы для развития экономики и повышения уровня технологического и научного лидерства страны на глобальном уровне.

Для достижения поставленных целей ОГУ сотрудничает с крупными индустриальными партнерами. Одним из самых перспективных направлений является микроэлектроника. Основная задача опорного вуза — формирование научно-инновационного и кадрового потенциала «на основе привлечения в научно-исследовательскую деятельность талантливых студентов, аспирантов и молодых ученых».

Согласно данным правительства региона, в Орловской области в 2020 году научные исследования и разработки осуществлялись в 20 организациях. На этих предприятиях и организациях научными исследованиями и разработками было занято 633 человека, объем финансирования составил 744,3 миллиона рублей, их которых почти 55 процентов составили средства федерального бюджета.

В 2020 году в Орловской области закончили аспирантуру 96 человек. Основными научными сферами региона являются биологические науки, сельское хозяйство, образование и педагогические науки, клиническая медицина, экономика и управление. Всего в регионе в 2020 году 431 человек проходил обучение в аспирантуре, 38 человек — в докторануре. На территории Орловской области применяются передовые производственные технологии — всего за 2020 год 1337 технологий. Ведущими группами их применения являются: производство, обработка, транспортировка и сборка – 572; проектирование и инжиниринг — 326; связь, управление и геоматика — 173; производственная информационная система и автоматизация управления производством – 112.

ИА «Орелград»