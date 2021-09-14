В Орле остановка упала из-за некачественного крепления

14.9.2021 | 15:07 Новости, Происшествия

Слабость конструкции вскрылась благодаря вандалам, которых теперь будет искать полиция.

Некачественное крепление стало предположительной причиной падения остановочного павильона на остановке «Завод «Стекломаш», сообщила пресс-служба городской администрации.

Вчера вечером в соцсетях появились фотографии рухнувшей остановки в районе Герценского моста.

«Орелтаймс» со ссылкой на очевидцев сообщил, что это произошло из-за группы подростков: «Они раскачали остановку, а затем спокойно сели в маршрутку и уехали в сторону 60-лет Октября».

«Орелград» обратился за комментариями в пресс-службу администрации города Орла. Нам сообщили, что сегодня в 11.00 на месте происшествия состоялась встреча представителей МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и ООО «Газ ресурс» – подрядной организации, которая осуществляет ремонт улицы Герцена. Предположительной причиной падения остановочного павильона названо некачественное крепление.

При этом, работы по ремонту улицы Герцена еще не были приняты, и их не оплачивали.

Что касается подростков-вандалов, благодаря которым стало известно о проблемном павильоне, то они попали на камеры фото- и видео-фиксации. Теперь эти материалы будут переданы в правоохранительные органы.

ИА «Орелград»

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