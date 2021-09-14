Во Мценске «Энергопроф» набирает сотрудников на производство

Зарплаты 30 000 — 40 000 рублей.
Группа компаний «Энергопроф» набирает сотрудников для работы на производстве в городе Мценске. Новый орловский инвестор специализируется на производстве энергетического и компрессорного оборудования и открывает следующие вакансии:
Инженер-конструктор на производство
г. Мценск. 30 000 – 40 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Опыт работы: 3-5 лет.
Обязанности:
-анализ ТЗ от Заказчиков, участие в решении технических вопросов;
- разработка эскизных, технических и рабочих проектов по ТЗ Заказчика на блочно-модульные изделия под установку: дизель-генераторных и газопоршневых установок, компрессорных, азотных, кислородных и других станций, электрооборудования и другого технологического оборудования различного назначения;
- разработка компоновочных чертежей расположения оборудования внутри контейнера;
- проектирование и прочностной расчет металлоконструкций, подготовка КМ и КМД для производства;
- разработка технологических принципиальных схем, чертежей, подбор комплектующего оборудования инженерных систем: вентиляции, топливной, газовыхлопа и других, применяющихся в блок-модулях;
- разработка и формирование проектных и заказных спецификаций на комплектацию металлоконструкций и инженерных систем;
- составление перечней, разработка и формирование комплектов исполнительной и эксплуатационной документации на продукцию;
- решение технических и конструкторских вопросов, возникающих в процессе производства, ведение авторского надзора;
- разработка технических условий, программ испытаний и проверок работы технологических инженерных систем, ЭТД;
- выявление проблемных мест в конструктивных узлах и инженерных системах в процессе производства и испытаний, корректировка и внесение изменений в РКД.
- осуществление технической поддержки и консультации менеджеров по продажам при проработках ТЗ и составлении технических предложений.
Требования:
- образование высшее (машиностроение, энергетическое машиностроение, теплонергетика, теплотехника, топливоснабжение, технология машиностроения);
- опыт работы в сфере машиностроения не менее 5 лет
- опыт работы с листовым металлом, гибкой, сваркой.
- знание проектной и строительной нормативной документации (ЕСКД, СНиП и тп);
- уверенное знание ПК, MS Office, AutoCad;
- работа в 3D моделировании приветствуется.
Условия:
- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.
— работа на производственной площадке в г. Мценск
— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.
Оплата – постоянная фиксированная часть + премиальная часть
Инженер-проектировщик систем электроснабжения на производство
г. Мценск. 30 000 – 40 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Опыт работы: от 5-ти лет.
Обязанности:
- входной контроль и анализ ТЗ от Заказчиков на полноту исходных данных, участие в решении технических вопросов, выработке технических предложений;
- разработка проектной и рабочей документации по системам внутренних и наружных систем электроснабжения 0,4-10 кВ ЭС, ЭМ, ЭО, ЭН, ЭГ (освещение, силовые сети, заземление и молниезащита) блочно-модульных изделий и технологического оборудования, устанавливаемого стационарно в зданиях;
- взаимоувязка всех инженерных разделов по системам ЭС, ЭМ, ЭО с конструктивными, архитектурными, технологическими и другими решениями;
- расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования, разработка однолинейных схем;
- разрабатывать спецификации проекта с внесением всей номенклатуры и количества используемого оборудования и материалов, с указанием фирмы производителя и артикулов на изделие для выполнения закупки и монтажа;
- расчет электрощитового оборудования по принципиальным и однолинейным электрическим схемам, по опросным листам и техническим заданиям заказчика;
- подготовка компоновочных решений размещения электрооборудования;
- разработка схем автоматики систем электроснабжения;
- разработка программ наладки и испытаний и проверок работы электротехнических инженерных систем;
- выполнение исполнительной документации по завершению монтажных работ систем;
- участие в пуско-наладочных работах смонтированного оборудования.
Требования:
- образование высшее электротехническое;
- опыт самостоятельной разработки проектной и рабочей документации по системам внутреннего электроснабжения (освещение, силовые сети, молниезащита и заземление)
- опыт соответствующих расчетов по системам электроснабжения (освещение, силовые сети, молниезащита и заземление);
- знание и подбор оборудования ведущих мировых производителей: ABB, Schneider Electric, Eaton и других;
- знание технических возможностей электрооборудования и состава оборудования до 10 кВ (ВРУ, ГРЩ, ДГУ, ЗРУ, трансформаторы);
- знание нормативной базы: ПУЭ, ФЗ, СП, ГОСТы, 87-е Постановление РФ;
- уверенное знание ПК, MS Office, AutoCad.
Условия:
- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.
— работа на производственной площадке в г. Мценск
-оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.
Оплата – постоянная фиксированная часть + премиальная часть.
Маляр металлоконструкций
г. Мценск. 30 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Где предстоит работать: на производстве Орловская область, г. Мценск. Опыт работы: более 1 года.
Обязанности:
- подготовка поверхности к покраске: удаление окалины, стружки, пыли, грязи, обезжиривание, обработка герметиком или шпаклевкой стыков и поверхности, грунтование;
- покраска цельнометаллических контейнеров и металлоконструкций, трубопроводов, деталей различных конфигураций краскопультом и малярным инструментом;
— Работа с полимерными материалами, двухкомпонентными и трехкомпонентными.
Требования:
- знание технологии окраски металла методом безвоздушного распыления;
- знание технологии окраски металла краскопультом;
- опыт работы на производстве по подготовке поверхностей и покраске крупных и мелких металлоконструкций;
- знание и соблюдение технологических карт по окраске металлоконструкций.
Условия:
- работа на производственной площадке в г. Мценск
— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.
Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.
Монтажник, слесарь-сборщик конструкций и оборудования на производство
г. Мценск. 30 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Где предстоит работать: на производстве Орловская область, г. Мценск. Опыт работы: более 1 года. Монтаж оборудования и сборка инженерных систем блок-контейнеров, трубопроводных систем из низколегированных, нержавеющих сталей и полипропилена.
Обязанности:
- весь комплекс работ с металлом: заготовка, зачистка, сверловка, резка различных монтажных заготовок. Работа в паре со сварщиком;
- раскрой, резка и монтаж (крепление) сэндвич-панелей на металлоконструкциях;
- монтаж теплоизоляции и внутренней обшивки полов, потолков и стен профлистом и другими материалами в блок-контейнерах;
- монтаж дверей, ворот, замков, декоративных элементов на сэндвич-панелях, различных опорных и конструктивных элементов;
- монтаж вентиляционных клапанов, коробов, вентиляторов и других элементов систем вентиляции;
- такелажные работы и монтаж основного и вспомогательного оборудования внутрь блок-модулей, крепление оборудования;
- монтаж приборов и запорной арматуры различного назначения;
- сборка металлических и полипропиленовых армированных стекловолокном трубных систем на фланцевых и быстро-сборных соединениях, установка КИПиА;
- участие в опрессовке трубных систем и испытаниях готовых изделий;
- Работа с электро и пневмо -инструментом;
- Такелаж и перемещение блок-модулей с оборудованием по цеху и территории производства.
Требования:
- умение профессионально работать с механическим и электроинструментом (дрель, УШМ);
- слесарные навыки. Аккуратность и точность в работе;
- опыт в такелажных работах приветствуется;
- умение красить краскопультом приветствуется.
— Соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
- совокупная зарплата 30 000;
— работа на производственной площадке в г. Мценск;
— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства;
Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.
Электромонтажник на производство
г. Мценск. 30 000 — 40 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Опыт работы: более 1 года. Сборка, монтаж электрооборудования и электро-систем и систем автоматики блок-контейнеров, подключение технологического оборудования.
Обязанности:
- заготовка, сборка и монтаж щитов собственных нужд, вводно-распределительных, АВР, управления и автоматики, распредустройств 0,4; 6 и 10 кВ различного типа и назначения;
- монтаж (прокладка) кабеленесущих систем в блок-контейнерах (лотки, рукава, трубы и т.п);
- прокладка, разделка и подключение кабельных линий к щитовому и технологическому оборудованию;
- монтаж и подключение систем освещения основного и аварийного, электрообогрева, розеточных;
- монтаж и подключение систем охранно-пожарной сигнализации, СКУД, автоматического пожаротушения блок-контейнеров;
- монтаж и подключение систем управления и автоматики;
- монтаж видимых контуров заземления;
- маркировка кабельных трасс и электрооборудования.
Требования:
- знание основ электротехники и ПУЭ;
- умение читать и понимать электрические схемы;
- опыт по сборке шкафов собственных нужд и автоматики приветствуется;
- знание и опыт монтажа охранно-пожарных сигнализаций приветствуется;
- умение работать с механическим и электроинструментом (дрель, болгарка);
- умение работать с гидравлическим инструментом для изготовления деталей шин;
- соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
- совокупная зарплата 30 000 – 40 000 в зависимости от квалификации;
— работа на производственной площадке в г. Мценск;
— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства;
Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.
Сварщик на производство
г. Мценск. 30 000 — 40 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Опыт работы: более 1 года. Изготовление, сварка контейнеров из прокатного, листового металла, трубопроводных систем из низколегированных и нержавеющих сталей.
Обязанности:
- сварка каркасов и блок-контейнеров под оборудование из черного металла (уголок, швеллер, полоса, листы, гнутый профиль);
— работа с полуавтоматической сваркой в среде защитных газов (MIG/MAG), с аргонодуговой сваркой (TIG);
— сварка выхлопных труб для глушителей;
- сварка труб систем, работающих под давлением;
— визуальный контроль сварных соединений в процессе изготовления;
— зачистка и подготовка швов под покраску;
— работа с электроинструментом;
— работа в команде с помощником.
Требования:
- опыт работы на полуавтоматических MIG/MAG и аргонодуговых TIG сварочных аппаратах;
- опыт и умение сварки труб, работающих под давлением приветствуется.
— среднее профессиональное образование, наличие квалификационного удостоверения;
- знание требований, предъявляемых к качеству сварных соединений по внешнему виду и допустимым дефектам под различные виды неразрушающего контроля;
— знание методов устранения дефектов сварных соединений;
— знание принципов наладки используемого при работе сварочного оборудования;
— опыт работы с электроинструментом;
— соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.
— работа на производственной площадке в г. Мценск
— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.
Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.
Сварщик-сборщик металлоконструкций на производство
г. Мценск. 30 000 – 40 000 ₽. Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. График работы: полный день, 5/2. Официальное трудоустройство, белая з/п. Частота выплат: дважды в месяц. Опыт работы: более 1 года. Сборка контейнеров из прокатного, листового металла, трубопроводных систем из низколегированных и нержавеющих сталей.
Обязанности:
- резка и подготовка различных монтажных заготовок из прокатного металла под сборку;
- сборка и сварка каркасов и корпусов блок-контейнеров из черного металла (уголок, швеллер, полоса, листы, гнутый профиль) с обеспечением размеров и геометрии конструкций;
— работа с полуавтоматической сваркой в среде защитных газов (MIG/MAG), с аргонодуговой сваркой (TIG);
- работа с плазменной резкой;
— сборка и сварка выхлопных труб для глушителей;
- сборка и сварка трубных систем, работающих под давлением;
— визуальный контроль сварных соединений в процессе изготовления;
— зачистка и подготовка швов под покраску;
— работа с электроинструментом;
— работа в команде с помощником.
Требования:
- умение читать рабочие чертежи на металлоконструкции;
- опыт сборки мелких и крупногабаритных металлоконструкций;
- опыт работы на полуавтоматических MIG/MAG и аргонодуговых TIG сварочных аппаратах;
- опыт работы с аппаратами плазменной резки;
- опыт и умение сварки труб, работающих под давлением приветствуется.
— среднее профессиональное образование, наличие квалификационного удостоверения;
- знание требований, предъявляемых к качеству сварных соединений по внешнему виду и допустимым дефектам под различные виды неразрушающего контроля;
— знание методов устранения дефектов сварных соединений;
— знание принципов наладки используемого при работе сварочного оборудования;
— опыт работы с электроинструментом;
— соблюдение правил техники безопасности.
Условия:
- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.
— работа на производственной площадке в г. Мценск
— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.
Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения план с учетом выработки + оплачиваемые переработки.
ИА «Орелград»