Во Мценске «Энергопроф» набирает сотрудников на производство

Зарплаты 30 000 — 40 000 рублей.

Группа компаний «Энергопроф» набирает сотрудников для работы на производстве в городе ​ Мценске. Новый орловский инвестор специализируется на производстве энергетического и компрессорного оборудования и открывает следующие вакансии:

​Инженер-конструктор на производство

​г. Мценск​. 30 000 – 40 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Опыт работы: 3-5 лет.

​Обязанности:

​-анализ ТЗ от Заказчиков, участие в решении технических вопросов;

​- разработка эскизных, технических и рабочих проектов по ТЗ Заказчика на блочно-модульные изделия под установку: дизель-генераторных и газопоршневых установок, компрессорных, азотных, кислородных и других станций, электрооборудования и другого технологического оборудования различного назначения;

​- разработка компоновочных чертежей расположения оборудования внутри контейнера;

​- проектирование и прочностной расчет металлоконструкций, подготовка КМ и КМД для производства;

​- разработка технологических принципиальных схем, чертежей, подбор комплектующего оборудования инженерных систем: вентиляции, топливной, газовыхлопа и других, применяющихся в блок-модулях;

​- разработка и формирование проектных и заказных спецификаций на комплектацию металлоконструкций и инженерных систем;

​- составление перечней, разработка и формирование комплектов исполнительной и эксплуатационной документации на продукцию;

​- решение технических и конструкторских вопросов, возникающих в процессе производства, ведение авторского надзора;

​- разработка технических условий, программ испытаний и проверок работы технологических инженерных систем, ЭТД;

​- выявление проблемных мест в конструктивных узлах и инженерных системах в процессе производства и испытаний, корректировка и внесение изменений в РКД.

​- осуществление технической поддержки и консультации менеджеров по продажам при проработках ТЗ и составлении технических предложений.

​Требования:

​- образование высшее (машиностроение, энергетическое машиностроение, теплонергетика, теплотехника, топливоснабжение, технология машиностроения);

​- опыт работы в сфере машиностроения не менее 5 лет

​- опыт работы с листовым металлом, гибкой, сваркой.

​- знание проектной и строительной нормативной документации (ЕСКД, СНиП и тп);

​- уверенное знание ПК, MS Office, AutoCad;

​- работа в 3D моделировании приветствуется.

​Условия:

​- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.

— работа на производственной площадке в г. Мценск

— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.

​Оплата – постоянная фиксированная часть + премиальная часть

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Инженер-проектировщик систем электроснабжения на производство

​г. Мценск. 30 000 – 40 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Опыт работы: от 5-ти лет.

​Обязанности:

​- входной контроль и анализ ТЗ от Заказчиков на полноту исходных данных, участие в решении технических вопросов, выработке технических предложений;

​- разработка проектной и рабочей документации по системам внутренних и наружных систем электроснабжения 0,4-10 кВ ЭС, ЭМ, ЭО, ЭН, ЭГ (освещение, силовые сети, заземление и молниезащита) блочно-модульных изделий и технологического оборудования, устанавливаемого стационарно в зданиях;

​- взаимоувязка всех инженерных разделов по системам ЭС, ЭМ, ЭО с конструктивными, архитектурными, технологическими и другими решениями;

​- расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования, разработка однолинейных схем;

​- разрабатывать спецификации проекта с внесением всей номенклатуры и количества используемого оборудования и материалов, с указанием фирмы производителя и артикулов на изделие для выполнения закупки и монтажа;

​- расчет электрощитового оборудования по принципиальным и однолинейным электрическим схемам, по опросным листам и техническим заданиям заказчика;

​- подготовка компоновочных решений размещения электрооборудования;

​- разработка схем автоматики систем электроснабжения;

​- разработка программ наладки и испытаний и проверок работы электротехнических инженерных систем;

​- выполнение исполнительной документации по завершению монтажных работ систем;

​- участие в пуско-наладочных работах смонтированного оборудования.

​Требования:

​- образование высшее электротехническое;

​- опыт самостоятельной разработки проектной и рабочей документации по системам внутреннего электроснабжения (освещение, силовые сети, молниезащита и заземление)

​- опыт соответствующих расчетов по системам электроснабжения (освещение, силовые сети, молниезащита и заземление);

​- знание и подбор оборудования ведущих мировых производителей: ABB, Schneider Electric, Eaton и других;

​- знание технических возможностей электрооборудования и состава оборудования до 10 кВ​ (ВРУ, ГРЩ, ДГУ, ЗРУ, трансформаторы);

​- знание нормативной базы: ПУЭ, ФЗ, СП, ГОСТы, 87-е Постановление РФ;

​- уверенное знание ПК, MS Office, AutoCad.

​Условия:

​- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.

— работа на производственной площадке в г. Мценск

-оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.

​Оплата – постоянная фиксированная часть + премиальная часть.

​Маляр металлоконструкций

​г. Мценск. 30 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Где предстоит работать: на производстве Орловская область, г. Мценск. ​Опыт работы: более 1 года.

​Обязанности:

​- подготовка поверхности к покраске: удаление окалины, стружки, пыли, грязи, обезжиривание, обработка герметиком или шпаклевкой стыков и поверхности, грунтование;

​- покраска цельнометаллических контейнеров и металлоконструкций, трубопроводов, деталей различных конфигураций краскопультом и малярным инструментом;

— Работа с полимерными материалами, двухкомпонентными и трехкомпонентными.

​Требования:

​- знание технологии окраски металла методом безвоздушного распыления;

​- знание технологии окраски металла краскопультом;

​- опыт работы на производстве по подготовке поверхностей и покраске крупных и мелких металлоконструкций;

​- знание и соблюдение технологических карт по окраске металлоконструкций.

​Условия:

​- работа на производственной площадке в г. Мценск

— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.

​Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.

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Монтажник, слесарь-сборщик конструкций и оборудования на производство

​г. Мценск. 30 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Где предстоит работать: на производстве Орловская область, г. Мценск. ​Опыт работы: более 1 года. ​Монтаж оборудования и сборка инженерных систем блок-контейнеров, трубопроводных систем из низколегированных, нержавеющих сталей и полипропилена.

​Обязанности:

​- весь комплекс работ с металлом: заготовка, зачистка, сверловка, резка различных монтажных заготовок. Работа в паре со сварщиком;

​- раскрой, резка и монтаж (крепление) сэндвич-панелей на металлоконструкциях;

​- монтаж теплоизоляции и внутренней обшивки полов, потолков и стен профлистом и другими материалами в блок-контейнерах;

​- монтаж дверей, ворот, замков, декоративных элементов на сэндвич-панелях, различных опорных и конструктивных элементов;

​- монтаж вентиляционных клапанов, коробов, вентиляторов и других элементов систем вентиляции;

​- такелажные работы и монтаж основного и вспомогательного оборудования внутрь блок-модулей, крепление оборудования;

​- монтаж приборов и запорной арматуры различного назначения;

​- сборка металлических и полипропиленовых армированных стекловолокном трубных систем на фланцевых и быстро-сборных соединениях, установка КИПиА;

​- участие в опрессовке трубных систем и испытаниях готовых изделий;

​- Работа с электро и пневмо -инструментом;

​- Такелаж и перемещение блок-модулей с оборудованием по цеху и территории производства.

​Требования:

​- умение профессионально работать с механическим и электроинструментом (дрель, УШМ);

​- слесарные навыки. Аккуратность и точность в работе;

​- опыт в такелажных работах приветствуется;

​- умение красить краскопультом приветствуется.

— Соблюдение правил техники безопасности.

​Условия:

​- совокупная зарплата 30 000;

— работа на производственной площадке в г. Мценск;

— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства;

​Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.

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Электромонтажник на производство

​г. Мценск​. 30 000 — 40 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Опыт работы: более 1 года. ​Сборка, монтаж электрооборудования и электро-систем и систем автоматики блок-контейнеров, подключение технологического оборудования.

​Обязанности:

​- заготовка, сборка и монтаж щитов собственных нужд, вводно-распределительных, АВР, управления и автоматики, распредустройств 0,4; 6 и 10 кВ различного типа и назначения;

​- монтаж (прокладка) кабеленесущих систем в блок-контейнерах (лотки, рукава, трубы и т.п);

​- прокладка, разделка и подключение кабельных линий к щитовому и технологическому оборудованию;

​- монтаж и подключение систем освещения основного и аварийного, электрообогрева, розеточных;

​- монтаж и подключение систем охранно-пожарной сигнализации, СКУД, автоматического пожаротушения блок-контейнеров;

​- монтаж и подключение систем управления и автоматики;

​- монтаж видимых контуров заземления;

​- маркировка кабельных трасс и электрооборудования.

​Требования:

​- знание основ электротехники и ПУЭ;

​- умение читать и понимать электрические схемы;

​- опыт по сборке шкафов собственных нужд и автоматики приветствуется;

​- знание и опыт монтажа охранно-пожарных сигнализаций приветствуется;

​- умение работать с механическим и электроинструментом (дрель, болгарка);

​- умение работать с гидравлическим инструментом для изготовления деталей шин;

​- соблюдение правил техники безопасности.

​Условия:

​- совокупная зарплата 30 000 – 40 000 в зависимости от квалификации;

— работа на производственной площадке в г. Мценск;

— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства;

​Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.

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Сварщик на производство

​г. Мценск. 30 000 — 40 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Опыт работы: более 1 года. ​Изготовление, сварка контейнеров из прокатного, листового металла, трубопроводных систем из низколегированных и нержавеющих сталей.

​Обязанности:

​- сварка каркасов и блок-контейнеров под оборудование из черного металла (уголок, швеллер, полоса, листы, гнутый профиль);

— работа с полуавтоматической сваркой в среде защитных газов (MIG/MAG), с аргонодуговой сваркой (TIG);

— сварка выхлопных труб для глушителей;

​- сварка труб систем, работающих под давлением;

— визуальный контроль сварных соединений в процессе изготовления;

— зачистка и подготовка швов под покраску;

— работа с электроинструментом;

— работа в команде с помощником.

​Требования:

​- опыт работы на полуавтоматических MIG/MAG и аргонодуговых TIG сварочных аппаратах;

​- опыт и умение сварки труб, работающих под давлением приветствуется.

— среднее профессиональное образование, наличие квалификационного удостоверения;

​- знание требований, предъявляемых к качеству сварных соединений по внешнему виду и допустимым дефектам под различные виды неразрушающего контроля;

— знание методов устранения дефектов сварных соединений;

— знание принципов наладки используемого при работе сварочного оборудования;

— опыт работы с электроинструментом;

— соблюдение правил техники безопасности.

​Условия:

​- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.

— работа на производственной площадке в г. Мценск

— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.

​Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения плана с учетом выработки + оплачиваемые переработки.

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Сварщик-сборщик металлоконструкций на производство

​​ г. Мценск. 30 000 – 40 000 ₽. ​Сфера деятельности: производство, с/х, энергетика. ​График работы: полный день, 5/2. ​Официальное трудоустройство, белая з/п. ​Частота выплат: дважды в месяц. ​Опыт работы: более 1 года. ​Сборка контейнеров из прокатного, листового металла, трубопроводных систем из низколегированных и нержавеющих сталей.

​Обязанности:

​- резка и подготовка различных монтажных заготовок из прокатного металла под сборку;

​- сборка и сварка каркасов и корпусов блок-контейнеров из черного металла (уголок, швеллер, полоса, листы, гнутый профиль) с обеспечением размеров и геометрии конструкций;

— работа с полуавтоматической сваркой в среде защитных газов (MIG/MAG), с аргонодуговой сваркой (TIG);

​- работа с плазменной резкой;

— сборка и сварка выхлопных труб для глушителей;

​- сборка и сварка трубных систем, работающих под давлением;

— визуальный контроль сварных соединений в процессе изготовления;

— зачистка и подготовка швов под покраску;

— работа с электроинструментом;

— работа в команде с помощником.

​Требования:

​- умение читать рабочие чертежи на металлоконструкции;

​- опыт сборки мелких и крупногабаритных металлоконструкций;

​- опыт работы на полуавтоматических MIG/MAG и аргонодуговых TIG сварочных аппаратах;

​- опыт работы с аппаратами плазменной резки;

​- опыт и умение сварки труб, работающих под ​ давлением приветствуется.

— среднее профессиональное образование, наличие квалификационного удостоверения;

​- знание требований, предъявляемых к качеству сварных соединений по внешнему виду и допустимым дефектам под различные виды неразрушающего контроля;

— знание методов устранения дефектов сварных соединений;

— знание принципов наладки используемого при работе сварочного оборудования;

— опыт работы с электроинструментом;

— соблюдение правил техники безопасности.

​Условия:

​- совокупная зарплата 30 000 – 40000 в зависимости от квалификации.

— работа на производственной площадке в г. Мценск

— оформление с полным соблюдением Трудового законодательства.

​Оплата – постоянная фиксированная часть + переменная часть от выполнения план с учетом выработки + оплачиваемые переработки.

ИА «Орелград»