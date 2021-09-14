Жителям Орловской области поможет телемедицина

Утверждено положение о применении телемедицинских технологий в Орловской области.

Соответствующий приказ издал департамент здравоохранения Орловской области. Он утвердил положение об организации оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в медицинских организациях региона. Кстати, предыдущий подобный документ был принят в 2013 году и с тех пор морально устарел. Теперь он отменен. Департамент также утвердил порядок использования подсистемы «Телемедицинские консультации» регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Поясним, что речь идет о механизме дистанционного взаимодействия медиков между собой. Согласно новому документу, орловские медики имеют право в режиме онлайн проводить оценку состояния здоровья пациента, уточнение диагноза, определение прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, определение целесообразности перевода в спецотделение либо медицинской эвакуации, а также вынесение заключения по результатам диагностических исследований.

Отдельным случаем такого взаимодействия является дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента, которое назначается лечащим врачом по результатам очного приема (осмотра или консультации) и установления диагноза заболевания. Документом предусмотрено несколько видов и форм дистанционного взаимодействия при оказании телемедицинской помощи. В частности, система поможет врачам на расстоянии друг от друга проводить консультации и консилиумы.

«Система ТМК обеспечивает возможность осуществления дистанционного взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в экстренной форме — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни больного, — говорится в документе. — Неотложной форме — при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни больного; плановой форме — при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни больного, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния больного, угрозу его жизни и здоровью».

При этом система призвана обеспечить возможность контроля сроков проведения консультаций и консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий. Требования к срокам также установлены новым приказом.

ИА «Орелград»