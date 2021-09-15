Чиновникам в Орле запретят проверять дороги по законам СССР

Проверять дороги чиновники будут по новому административному регламенту.

Проект соответствующего приказа подготовил областной Департамент надзорной и контрольной деятельности. Ему доверена государственная функция по надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Орловской области. Обновленный регламент в настоящий момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Новые правила насчитывают почти 100 пунктов.

Документ регламентирует действия чиновников, которые обладают правом проверки соблюдения юридическими лицами и гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требований в сфере обеспечения сохранности автодорог. Примечательно, что документом будет запрещено «проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации».

Функции надзора также касаются требований к соблюдению порядка использования полос отвода и придорожных полос, технических требований и условий размещения объектов временного и капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, а также объектов дорожного сервиса. Согласно новым правилам, должностные лица департамента имеют право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа о проведении проверки посещать «используемые субъектами надзора территории, объекты транспортной инфраструктуры».

Они вправе проводить не только визуальный осмотр, но и организовывать при необходимости проведение исследований, испытаний, измерений, расследований и экспертиз. При этом им разрешено применять фото- и видеосъемку для фиксации нарушений и приобщать к материалам проверки. Также чиновники наделены правом выдавать «субъектам надзора» предписание об устранении выявленных нарушений и проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде и памятникам. Они имеют право возбуждать дела об административных правонарушениях и выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»