Дмитрий Фетисов заранее подвел итоги выборов в орловский облсовет

Эксперт считает, что результаты выборов легко прогнозируемы.

Известный политтехнолог Дмитрий Фетисов прокомментировал орловскую избирательную компанию 2021 года и заранее спрогнозировал будущее распределение мест в Орловском областном Совете. Своими размышлениями он подробно поделился в телеграмм-канале «Фетисов. Мнение».

По мнению эксперта, избирательная компания в орловский облсовет получилась достаточно яркой и интересной. Но это не заслуга местных политиков, а следствие сопутствующего фона — очень скучной федеральной компании в Госдуму. На фоне бледных федеральных выборов Орел предстал неким «бурлящим болотом», которое автоматически притягивает внимание.

Фетисов отметил «аномальную страсть местной политической элиты к «договорнякам» и «разделу» основных сфер». По его мнению, любая из политических партий могла бы добиться гораздо более высоких результатов, если бы не «политическая недальновидность и политическая трусливость».

Исходя из этих особенностей орловского политического процесса, был дан прогноз распределения мандатов в региональном парламенте:

«По итогам выборов в облсовет Орловской области будет вот такая конфигурация: ЕР – 32 мандата, СРЗП — 8 мандатов, КПРФ- 6 мандатов, ЛДПР – 4 мандата. И не удивляйтесь, что при упомянутом выше раскладе по активности и социологии, которая на текущий момент дает ЕР 32%, ЛДПР – 29%, а СРЗП и КПРФ по 7 и 6 % соответственно, будут именно такие результаты. Это Орловщина с её политической элитой».

Также Фетисов высказался о каждой из партий, которые по его мнению пройдут в облсовет.

Про ЛДПР

«ЛДПР. За эту кампанию, ЛДПР, несомненно, молодцы. Наряду с «Новыми людьми» одни из немногих, кто лучше всех сбалансировали свою кампанию в регионе: жгли, креативили, доминировали в политическом медиа-пространстве, не забывая пропахивать «поле». Поэтому и набрали весомый рейтинг. Но орловский журналист Владислав Числов, недавно возглавивший региональное отделение партии Жириновского, хоть и показал в себе задатки яркого публичного политика, сильно отличающегося от местной политической элиты, явно не успел справиться с партстроительством в виду отсутствия опыта. Поэтому ЛДПР столкнулось с кадровым голодом, и кучей скандалов, когда выползали бывшие однопартийцы и в открытую пытались дискредитировать Числова. Было заметно по ходу кампании, что ЛДПР есть где прибавлять. А так думаю, рейтинги ЛДПР ещё бы и превысили рейтинги ЕР в регионе».

Про КПРФ.

«Коммунисты на Орловщине оказываются в двояком положении. Вроде бы и не могут показать слишком плохие результаты на родине Зюганова при губернаторе-коммунисте. Но их антирейтинг в регионе зашкаливает. Как раз потому, что Зюганов не оказывает никакой поддержки родному региону, занимая такую должность в высшей иерархии власти. При этом губернатор Клычков сторонится регионального отделения КПРФ, и, даже уходя из региона, не хочет допускать усиления лидера орловских коммунистов Иконникова, позволяя ему получить слишком много мандатов».

Про СРЗП.

«Второе место эсеров на выборах в областной совет – грандиозный успех. Рыбаков вместе со своим братом и формальным руководителем местного отделения Перелыгиным (ради людей Рыбакова, поставившим даже на непроходные места весь свой актив) будут рассказывать, что они провели качественную кампанию и не позволили «украсть голоса». Но уже даже самые далекие от политики жители Орловщины обратили внимание на то, что Рыбаков позволил только Перелыгину изредка критиковать губернатора Клычкова (а тот ему в ответ подыгрывает, создавая СРЗП имидж главной оппозиции в регионе), но сам этого не делает. Главные же лица СРЗП сосредоточились на критике мэра Парахина (того любезно отдал им Клычков в качестве «политической овцы», а сам уже ведет переговоры с его возможными сменщиками), не трогая самого губернатора».

Про Единую Россию.

«Тут казалось бы всё понятно. На фоне своих оппонентов у ЕР достаточный запас прочности, чтобы получить нужное количество мандатов и контролировать облсовет. Поэтому даже не буду говорить про их кампанию подробно. Но отмечу, что настолько бездарной и низко-технологичной кампании я за годы своей практики не видел ни у одного реготделения ЕР. А тот факт, что половину их кандидатов можно было снимать за косяки в документах и АПМ и вовсе не лезет ни в какие ворота. Почему ЕР оказалось в таком положении и почему наделала столько ошибок – это отдельный вопрос к руководителю реготделения Музалевскому. Но точно можно утверждать, что не будь «договорняков» и губернатора, решившего, что он хорошо разбирается в политике, то ЕР могла бы просто не косячить сама, поснимать своих оппонентов в судах и получила бы в итоге гораздо большее количество мандатов. Абсолютно легитимно».

Про будущее после Клычкова.

«Регион ждут изменения с приходом нового губернатора. А учитывая какие серьезные силы сейчас ведут переговоры за место уходящего Клычкова, то у региона есть шанс получить сильного руководителя со значительной поддержкой в Москве. Наблюдаем».

ИА «Орелград»