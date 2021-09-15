Орловец отметился в дорожной разборке с пистолетом и топором: видео

Орловский водитель сыграл одну из главных ролей в подмосковном «боевике».

Московские телеграм-каналы обсуждают вооруженный конфликт на трассе, в котором принял участие водитель из Орла.

Под Серпуховом водитель «Камаза» не стал пропускать автомобиль Nissan Qashqai, что вызвало активное возмущение пары, которая в нем ехала. Из «Ниссана» выбежала девушка с пистолем и в агрессивной форме предъявила водителю «Камаза» претензии. При этом, ее «страховал» друг с топором.

Парочка все же обогнала грузовик, но завязалась словесная перепалка, в ходе которой даме категорически не понравилось обращение «баба». Девушка снова выбежала из салона и залила обидчику лицо перцовым баллоном. В ответ водитель «Камаза» разбил заднее стекло «Ниссана» металлической трубой.

Ключевую роль сыграл молодой человек на «Рено Логан». Создав препятствие движению «Ниссана», он вышел с пистолетом и проинформировал пару о том, что скоро приедет наряд полиции и во всем разберется.

Судя по номерам автомобиля, молодой человек является орловцем.

Завершился конфликт прибытием полиции. Водителя грузовика госпитализировали. У него обожжена роговица глаза.

ИА «Орелград»