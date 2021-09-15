Орловец рассказал о грубых нарушениях в частной охране

Доводы экс-работника ЧОО проверили инспекторы труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области отчиталась о результатах очередной внеплановой проверки, проведенной в рамках поступившего в это ведомство обращения. На частную охранную организацию «Волк 98» пожаловался бывший работник. Многие указанные им факты нашли свое подтверждение. Например, как говорят в инспекции, в компании был нарушен порядок применения дисциплинарного взыскания. Работодатель за один и тот же проступок применил два дисциплинарных наказания — объявил выговор работнику и тут же уволил его за грубое нарушение трудовых обязанностей, а именно за прогул. В инспекции напомнили, что согласно статье 81 ТК РФ за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

При увольнении были нарушены и другие нормы трудового законодательства. Например, инспекторы установили, что акт отсутствия работника на рабочем месте не был составлен, работодатель не истребовал объяснение от работника, не ознакомил его с приказами о наказании под роспись. В трудовом договоре даты выплаты заработной платы установлены 15 и 25 числа каждого месяца, чем нарушает нормы статьи 136 ТК РФ. Согласно ей, зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

В нарушении требований статьи 57 ТК РФ в трудовом отсутствуют обязательные условия: место работы и условия труда на рабочем месте. Кроме того, из трудового договора следовало, что в период испытательного срока из зарплаты вычитается 15 процентов оклада. Такое условие, по мнению инспекции, ухудшает положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством, поскольку не обеспечивает ему получение равной с другими работниками оплаты за труд равной ценности. Были выявлены и другие нарушения, предписание об устранении которых по итогам проверки было выдано частной охранной организации.

ИА «Орелград»