Орловец в суде доказал право на сохранение номера телефона

Жителю областного центра пришлось судиться с оператором мобильной связи.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда рассмотрела в апелляции и оставила без изменения решение Советского районного суда города Орла. Это был спор между оператором мобильной связи и клиентом. Подробности сообщает пресс-служба облсуда. Из материалов следует, что в деловые отношения стороны вступили между собой еще в 2014 году.

Прошлым летом орловец решил сменить оператора связи, но сохранить при этом прежний телефонный номер. Для этого он написал официальное заявление в свою компанию. Однако уже на следующий день его заявка была отклонена «по причине несоответствия данных абонента данным, указанным в договоре». Орловец добился сверки данных, которая показала, что данные из базы оператора совпадают с паспортными данными клиента.

Несмотря на это, оператор еще четыре раза отклонял заявки о переносе абонентского номера, причем делал это без указания причин. Без удовлетворения была оставлена и письменная претензия клиента, в которой тот требовал не чинить ему препятствия. Так дело и дошло до суда, который квалифицировал его как спор о защите прав потребителей.

В суде первой инстанции оператор связи не смог доказать, что перенос абонентского номера истца не был осуществлен по обстоятельствам, не зависящим от него причинам. Поэтому победу одержал клиент. Суд обязал оператора перенести абонентский номер в сеть другого оператора в течение 15 дней со дня вступления решения в законную силу. Кроме того, в пользу клиента с проигравшей стороны взыскано около 30 тысяч рублей, включая штраф и компенсацию морального вреда. Оператор обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но его жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»