Первая городская управляющая компания готова к отопительному сезону

Дома готовы к приёму теплоносителя.
100 % домов, которые обслуживают компании Первой городской, готовы к зиме и проходят проверку тепловой инспекции, рассказал генеральный директор Первой городской управляющей компании Александр Касьянов.
В процессе опрессовки были выявлены дома, где обнаружились течи и порывы. Эти проблемы наши службы оперативно устранили. В течение подготовки к отопительному сезону выполнены следующие работы:
— промывка системы отопления домов сетевой водой;
— опрессовка системы отопления МКД.
— смена трубопровода – 5222 м/п (в т.ч. отопление – 2132 м/п,), замена трубопровода производится в основном на трубы из полимерных материалов;
— ревизия запорной арматуры – 42755 шт., в т.ч. 6788 задвижек;
— ремонт кровли – 16363 м2;
— замена запорной арматуры — 3811 шт., в т.ч. 364 задвижка;
— восстановление теплоизоляции – 7688 м/п трубопровода;
— ремонт межпанельных швов – 3351 м/п .
Все запланированные мероприятия по жилым домам, находящимся в управлении группы компаний Первой городской управляющей компании, выполнены в установленные сроки и с высоким качеством.
Вся работа в рамках подготовки к отопительному сезону, как правило, остается «за кадром», ведь всё происходит в подвале. Главный показатель такой работы – отсутствие аварий и порывов зимой.
ИА «Орелград»