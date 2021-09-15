Первая городская управляющая компания готова к отопительному сезону

Дома готовы к приёму теплоносителя.

100 % домов, которые обслуживают компании Первой городской, готовы к зиме и проходят проверку тепловой инспекции, рассказал генеральный директор Первой городской управляющей компании Александр Касьянов.

В процессе опрессовки были выявлены дома, где обнаружились течи и порывы. Эти проблемы наши службы оперативно устранили. В течение подготовки к отопительному сезону выполнены следующие работы:

— промывка системы отопления домов сетевой водой;

— опрессовка системы отопления МКД.

— смена трубопровода – 5222 м/п (в т.ч. отопление – 2132 м/п,), замена трубопровода производится в основном на трубы из полимерных материалов;

— ревизия запорной арматуры – 42755 шт., в т.ч. 6788 задвижек;

— ремонт кровли – 16363 м2;

— замена запорной арматуры — 3811 шт., в т.ч. 364 задвижка;

— восстановление теплоизоляции – 7688 м/п трубопровода;

— ремонт межпанельных швов – 3351 м/п .

Все запланированные мероприятия по жилым домам, находящимся в управлении группы компаний Первой городской управляющей компании, выполнены в установленные сроки и с высоким качеством.

Вся работа в рамках подготовки к отопительному сезону, как правило, остается «за кадром», ведь всё происходит в подвале. Главный показатель такой работы – отсутствие аварий и порывов зимой.

ИА «Орелград»