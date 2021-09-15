В Орле полицейские вышли на убийцу по кровавому следу

Орловский областной суд раскрыл подробности страшного убийства.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, поставлена точка в уголовном деле против ранее судимого орловца, который прикончил своего собутыльника, а затем пытался замести следы. В суде уточнили, что подсудимый лишь в декабре 2020 года вышел из колонии, где отбывал срок за другое преступление. А уже в феврале 2021 года он совершил убийство.

Было установлено, что он пришел в гости к своему знакомому, где находился еще один гость. Некоторое время мужчины втроем распивали спиртное. Затем между гостям вспыхнула ссора. Подсудимый схватил нож и дважды ударил им собутыльника. Потерпевший просил вызвать ему «скорую», но его просьбы остались без ответа. Тогда он попытался сам уйти из дома, но сумел пройти всего несколько метров – мужчина скончался от кровопотери.

«Хозяин дома, между тем, допив оставшуюся в бутылке водку, вышел в прихожую посмотреть, что там происходит, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Выйдя, он увидел на паласе лужу крови, при этом дома никого не было, а дверь и калитка были открыты. Он замыл следы крови. После этого в дом зашел подсудимый, который попросил его отвезти труп приятеля. Хозяин согласился, и они вдвоем нашли тележку, на которой отвезли тело погибшего на улицу Колхозную города Орла, подальше от своего дома. После этого убийца пытался убрать следы крови со снега».

Спустя несколько часов в дом, где произошло убийство, пришли сотрудники полиции. Обнаружив труп, они буквально прошли по дорожке из следов крови на снегу. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием колонии особого режима и последующим ограничением свободы сроком на полтора года.

ИА «Орелград»