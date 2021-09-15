В Орле возбуждено уголовное против чиновников горадминистрации

Правоохранительные органы отреагировали на ситуацию с аварийным домом.

Бездействие властей в вопросе расселения жителей аварийного дома привело к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Городских чиновников могут наказать за равнодушие к владельцам аварийного жилья в доме № 38 по улице Металлургов. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»

«По данным следствия, в январе 2018 года многоквартирный жилой дом №38, расположенный на ул. Металлургов в городе Орле был признан аварийным и подлежащим реконструкции. В то же время, должностными лицами администрации города Орла надлежащих и незамедлительных мер по переселению жильцов дома в жилые помещения маневренного фонда не принято, комплекс противоаварийных мероприятий не проведен, и в июле 2019 года дом был признан подлежащим сносу. Здание жилого дома продолжало разрушаться, в связи с чем возникла чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением части фасада здания, которая обусловила непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее «Орелград» писал о публичном обращении жителей дома к прокурору области. Владислав Малкин тогда встретился с людьми и поручил подчиненным дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из аварийного жилого фонда.

ИА «Орелград»