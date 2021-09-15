В Орловской области разыскивается 13-летний ребенок

Девочка вышла из дома сегодня.

В Свердловском районе пропала 13-летняя девочка, сообщает Центр поиска пропавших людей Орловской области.

Разыскивается Шарикова Анастасия Дмитриевна 2008 года рождения, которая 15 сентября 2021 года ушла из дома в Свердловском районе Орловской области и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

В связи с вышеизложенным, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, или видел ее, просим сообщить по телефонам:

Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового)

Дежурная часть центра поиска пропавших людей

+7 (4862) 22-23-01, 22-07-41 , +7 (962) 476-82-41

ИА «Орелград»