В Орловской области созрел план по привлечению денег

Чиновники придумали, как повысить инвестиционную привлекательность.

Правительство Орловской области утвердило план по созданию системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов в регионе. Как следует из текста распоряжения, принято оно в целях повышения инвестиционной привлекательности Орловщины. Интерес к этому направлению внутренней политики объясняется просто. В июле 2021 года правительство страны утвердило методику распределения дотаций бюджетам субъектов РФ. Деньги будут носить целевой характер – это будет частичная компенсация регионам выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета на 2021 год.

Но чтобы получить федеральную поддержку, кое-что потребуется сделать и на местах. План Орловской области состоит из шести пунктов. Так, до конца года и далее планируется формирование и ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Впрочем, этот пункт новшеством не назовешь, так как подобный реестр создан давно. Остальные мероприятия запланированы на 2022 год.

В их числе, например, разработка и утверждение свода инвестиционных правил, формирование инвестиционной карты и создание операционного центра сопровождения инвестиционных проектов Орловской области. Все это потребует внесения важных изменений в региональную нормативную базу. В частности, на вторую половину будущего года запланировано внесение изменений в постановление правительства региона «О взаимодействии органов исполнительной государственной власти Орловской области и субъектов инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов».

Согласно официальным данным, в Орловской области на развитие экономики и социальной сферы за январь-июнь 2021 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было направлено 24,389 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. В действующих ценах данный показатель на 3,9 процента уступает прошлогоднему, а в сопоставимых ценах уступает уровню аналогичному периоду 2020 года на 9,5 процента.

ИА «Орелград»