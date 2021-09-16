Первый орловский дом подключен по программе социальной газификации: видео

16.9.2021 | 17:36 Видео, Новости, Экономика

Торжественное и долгожданное событие произошло вчера в селе Никольском.

Вчера в селе Никольском Свердловского района дом семьи Ельцовых был подключен к системе газоснабжения. Эта семья первой в Орловской области смогла воспользоваться благами программы социальной газификации.

У Светланы и Алексея Ельцовых шестеро детей, четверо из которых усыновленные. В родном селе они живут всю жизнь, но лишь вчера они впервые получили возможность воспользоваться газовой плитой.

На долгожданный праздник собралось множество местных жителей, журналистов и работников «Газпрома». Среди почетных гостей был губернатор области Андрей Клычков, глава Свердловского района Виктор Рожков и гендиректор «Газпром межрегионграз Орел» Александр Грачев. Ближе к концу мероприятия присоединился председатель облсовета Леонид Музалевский.

В масштабах области планируется догазировать 3000 домовладений в 550 населенных пунктах.

ИА «Орелград»

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