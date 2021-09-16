Руководитель аппарата Орловского облсовета вошел в Изборский клуб

16.9.2021 | 11:57 Новости, Политика

Потёмкин оказался в одной компании с Охлобыстиным и Прохановым.

На сайте Изборского клуба размещена личная страница Сергея Сергеевича Потёмкина, руководителя аппарата Орловского облсовета. В пресс-службе облсовета «Орелграду» сообщили, что Сергей Потёмкин был избран постоянным членом Изборского клуба.

Клуб является крупнейшим в России сообществом, объединяющим российских экспертов консервативного толка. Среди новых коллег Потёмкина есть много широко известных людей – Иван Охлобыстин, Михаил Хазин, Сергей Глазьев, Михаил Делягин, Захар Прилепин и многие другие. Возглавляет клуб писатель и редактор Александр Проханов.

Сергей Потемкин также является действующим членом-корреспондентом Российской Муниципальной Академии и специализируется по вопросам реформы системы местного самоуправления.

ИА «Орелград»

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