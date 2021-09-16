Смерть в ДТП: обгоняя трактор, орловский водитель попал под КамАЗ

16.9.2021 | 18:30 Новости, Происшествия

Погибшему парню было 22 года.

Молодой водитель погиб после столкновения с грузовиком, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Трагедия произошла вчера в 16.00 на трассе «Орел-Ливны». Молодой парень на автомобиле ВАЗ 21104 решил обогнать по правой обочине трактор «Беларус-82», которым управлял 57-летний мужчина.

Выполняя маневр, водитель легкового автомобиля потерял управление и вылетел на «встречку», где произошло столкновение с грузовиком Камаз-45143-15, за рулем которого был 35-летний мужчина.

22-летний водитель ВАЗа скончался на месте.

ИА «Орелград»

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