Трое орловцев получили травмы в одном ДТП

Госпитализация никому не потребовалась.

В Северном районе Орла в результате ДТП травмировано трое человек, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась 14 сентября в 7.55 утра. 25-летняя женщина двигалась по улице Раздольной на «Мицубиси Каризма». При повороте на улицу Бурова она въехала в автомобиль «ФАВ», за рулем которого был 45-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получила водитель «Мицубиси» и двое пассажиров «ФАВ» — 18-летний парень и 43-летняя женщина.

Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших.

ИА «Орелград»