Трое орловцев получили травмы в одном ДТП

16.9.2021 | 8:30 Новости, Происшествия

Госпитализация никому не потребовалась.

В Северном районе Орла в результате ДТП травмировано трое человек, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась 14 сентября в 7.55 утра. 25-летняя женщина двигалась по улице Раздольной на «Мицубиси Каризма». При повороте на улицу Бурова она въехала в автомобиль «ФАВ», за рулем которого был 45-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получила водитель «Мицубиси» и двое пассажиров «ФАВ» — 18-летний парень и 43-летняя женщина.

Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования