В Орле к поиску работников-нелегалов подключат правоохранителей

Работа областной комиссии будет усовершенствована.

В Орловской области в соответствии с перечнем поручений президента России в состав региональной межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости будут включены сотрудники прокуратуры и УМВД. Об этом сообщило областное управление труда и занятости. В ведомстве пояснили, что новшество было обсуждено на очередном заседании комиссии. Там было отмечено, что и ее решения, и решения соответствующих муниципальных рабочих групп для бизнеса носят рекомендательный характер. Работа осложнена отсутствием в составе комиссий представителей правоохранительных органов.

Теперь этот пробел решено заполнить. Правоохранителей обещают включить в составы областной и муниципальных комиссий, главам муниципальных образований Орловской области поручено сделать это до 8 октября. Причем в составы комиссий также планируется включить налоговиков, инспекторов труда, представителей государственных внебюджетных фондов, профсоюзов и объединений работодателей.

«Напомним, что неформальная занятость — это отсутствие пенсионных отчислений, выплат за отпуск, больничный или полученную на производстве травму, а также другие нарушения прав работника, — говорят в управлении труда и занятости. — Кроме того, нелегальная занятость — удар по экономике, отсутствие стабильности для государства в целом и отдельно взятого работника и его семьи в частности».

Как ранее писал «Орелград», за восемь месяцев текущего года в Орловской области легализован труд примерно 4,5 тысячи работников. Для их поиска задействован целый механизм. Так, проверяющие совершают рейды по торговым точкам, предприятиям общепита, автомастерским и другим организациям. При этом используется принцип внезапности, который позволяет зафиксировать факт привлечения работодателями лиц без заключения трудового договора.

«Работодатели, практикующие нелегальный труд, приглашаются на последующие заседания межведомственной комиссии, с ними проводится разъяснительная работа, — продолжат в управлении. — В районах функционируют телефоны «горячей линии», на которые могут позвонить граждане, обладающие информацией о нелегальном трудоустройстве. В администрации города Орла есть специальный «Ящик доверия» для приема обращений граждан о фактах нарушения трудового законодательства».

ИА «Орелград»