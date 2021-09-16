Женьшеневое хозяйство под Орлом все-таки пустили с молотка

Нашелся покупатель на давно невостребованное государственное имущество.

Акционерное общество «Российский аукционный дом» подвело итоги аукциона, проведенного в электронной форме и открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене. Речь идет о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области и расположенного в селе Алисово Хотынецкого района. На торги было выставлено хозяйство по выращиванию женьшеня и лекарственных трав. Площадь нежилого здания этого хозяйства составляет 17,287 тысячи квадратных метров.

Вместе с ним продавался земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, площадь которого составляет 257,447 тысячи квадратных метров. Как уже писал «Орелград», хозяйство уже несколько лет регулярно включается в план приватизации госимущества. Однако до сих пор желающих его приобрести не находилось. Аукционы раз за разом признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В частности, такая участь постигла последние торги, объявленные на 10 сентября 2020 года и 19 января 2021 года.

Однако на сей раз организатору поступило две заявки от частных лиц. Начальная цена была установлена в размере 926 523 рубля, из которых более половины суммы пришлось на стоимость земли. Победителем аукциона был признан участник, предложивший за женьшеневое хозяйство 963 587 рублей. Его предложение на 11 тысяч рублей превзошло цену конкурента. Выручка от сделки должна пополнить бюджет Орловской области. Добавим, что победитель торгов обязан сверх цены лота выплатить аукционному дому вознаграждение в размере 4 процента от цены имущества, определенной по итогам торгов.

Поясним, что таковы условия сотрудничества Орловской области с аукционным домом, который в этом году по итогам конкурсного отбора стал официальным продавцом госимущества в регионе. В данном случае вознаграждение продавца за организацию и проведение торгов составит 38 543 рубля. Подчеркнем, что эти деньги покупатель заплатит из своего кармана, нагрузкой на бюджет они не лягут.

ИА «Орелград»