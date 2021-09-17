Музалевский и Вдовин в числе первых проголосовали на выборах

Лариса Удалова и Олег Кошелев также поучаствовали в гражданском волеизъявлении.

Председатель облсовет Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин в числе первых исполнили свой гражданский долг и своим примером призвали земляков принять участие в голосовании, сообщает пресс-служба областного Совета.

Голосование продлится в течение трех дней: 16,17 и 18 сентября с 8.00 до 20.00. Гражданам предстоит выбрать новый состав Государственной Думы, регионального парламента и органов местного самоуправления муниципальных образований.

Л.С. Музалевский традиционно проголосовал на избирательном участке, расположенном в школе № 11 им. Г.М. Пясецкого г. Орла, а М.В. Вдовин — в здании Федерации Профсоюзов Орловской области.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Сегодня, в первый день голосования, я уже сделал свой выбор. В целом считаю важным приходить на выборы. Важно услышать и поддержать призыв нашего Президента прийти и проголосовать за тех кандидатов, за ту политическую партию, которая ближе к народу. Сегодня очень важно отдать свой голос. Одна из мотиваций — необходимость сформировать Государственную Думу Федерального Собрания, ведь от неё зависит в целом социально-экономическое, инвестиционное развитие страны, социальная политика государства, что важно для каждого из нас.

Также в нашем регионе проходят выборы депутатов областного Совета народных депутатов, выборы в органы местного самоуправления. Мы практически формируем всю региональную власть — законодательную, представительную.

На мой взгляд, очень важно, чтобы органы исполнительной и законодательной власти, представительной власти продолжили стабильно работать на социально-экономическое развитие нашего региона».

Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов:

«Сегодня на выборы я пришёл с внучкой, которая поддерживает меня. Я сделал свой выбор — проголосовал за будущее России, за то, чтобы Российская Федерация была сильным и независимым государством, за светлое и доброе будущее наших детей и внуков!

Уверен, что все политические партии выполнят свои предвыборные обещания, а какие именно это будут партии — решать нам — избирателям!».

Также сегодня проголосовали и заместители Председателя регионального парламента: Лариса Удалова, Олег Кошелев.

ИА «Орелград»