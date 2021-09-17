Область объяснила, как выносятся решения о комплексной застройке

Правительство региона утвердило правила развития жилых территорий.

Правительство Орловской области утвердило порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Напомним, подобные проекты реализуют инвесторы. Их суть фактически заключается в возведении новых многоэтажек и социальной инфраструктуры, при этом, при определенных условиях, могут быть снесены обветшавшие многоквартирные здания, в том числе те которые официально не признаны аварийными и подлежащими сносу.

Новое правительственное постановление дает чиновникам подробную инструкцию о том, как действовать. Согласно ему, процедура реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки состоит из нескольких этапов. Первый – проведение торгов. Решение о них принимается либо областным управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства, либо органом местного самоуправления – это зависит от статуса земли, на которой планируется застройка. Начальная цена торгов определяется в порядке, утвержденном правительством Орловской области.

По итогам торгов с победителем заключается договор о комплексном развитии территории жилой застройки – это второй этап принятия решения. Третий этап — подготовка и утверждение документации по планировке территории. На четвертом вносятся изменения в генеральный план поселения или городского округа, а также, при необходимости, в правила землепользования и застройки. Кстати, в этом случае предусмотрено проведение общественных обсуждения или публичных слушаний. Причем они проводятся в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в срок, не превышающий одного месяца со дня опубликования такого проекта.

На пятом этапе происходит определение этапов реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки с указанием очередности сноса или реконструкции многоквартирных домов, включенных в это решение. Заключительный шестой этап предполагает «выполнение мероприятий, связанных с архитектурно-строительным проектированием, со строительством и сносом объектов капитального строительства», после чего, собственно, инвестор и должен начать возводить многоэтажки.

ИА «Орелград»