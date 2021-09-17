Орловские школьники проникают в школу через черный вход

Голосование стартовало.

По информации «Орелграда», несмотря на начало голосования, часть орловских школьников все-таки смогла просочиться на свои учебные места. Для этого они воспользовались «черными входами». Через парадные, в свою очередь, приходят избиратели.

Ранее «Орелград» сообщал, что в некоторых школах занятия будут проходить очно, но потоки детей и избирателей будут разведены. Неудобства связаны с тем, что в этом году голосование продлится три дня, два из которых учебные. При этом, многие избирательные участки расположены в учебных заведениях.

Начиная с сегодняшнего дня жители Орловщины выбирают представителей своих интересов в областном Совете и Государственной Думе.

Отметим, что это не единственное пересечение политики и системы образования. Вчера «Орелград» опубликовал информацию о том, как именно происходит приобщение некоторых орловских студентов к избирательной компании. До этого «Орловские новости» писали о том, как школьных учителей побуждают использовать служебное положение для агитации родителей за «Единую Россию».

ИА «Орелград»