Орловский племзавод строго предупредили

Ливенская компания не представила для проверки затребованные документы.

Мировой судья судебного участка №2 города Ливны и Ливенского района Орловской области вынес постановление о привлечении к административной ответственности АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского». Юрлицо признали виновным по статье 19.7 КоАП РФ и назначили ему административное наказание в виде предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В ведомстве уточнили, что племенной завод был наказан за непредставление сведений. Дело в том, что в августе 2021 года в отношении предприятия была проведена плановая выездная проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ. Управлением Россельхознадзора у племзавода официально были истребованы документы, необходимые для проведения этой проверки. Однако в установленные сроки затребованные сведения представлены не были, за что и был составлен административный протокол.

Отметим, что это не первая неприятная история, связанная с Россельхознадзором, в которую в этом году угодил указанный племзавод. Напомним, в конце мая на основании материалов проверки контролирующего ведомства суд на 30 суток приостановил деятельность предприятия в части утилизации биологических отходов. Нарушения тогда были вскрыты при внеплановой выездной проверке свинотоварной фермы.

В вину племзаводу было поставлено отсутствие емкостей с надписью «Умеренно опасные отходы» и специального герметичного автомобиля для перемещения трупов животных. Транспортировка павших животных, как отмечали тогда в ТУ Россельхознадзора, до места утилизации осуществлялась в тракторном ковше без специального тента, препятствующего выпадению биологических отходов.

Суд пришел к выводу, что эти и другие выявленные нарушения «создают непосредственную угрозу распространению опасных болезней животных и не гарантируют безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства». По факту проверки в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ, а материалы рассмотрел Ливенский районный суд.

ИА «Орелград»