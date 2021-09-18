Олимпийские чемпионы из Орла получат по 1,5 миллиона

Власти Орловской области установили размеры поощрений за спортивные победы.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов внес изменения в региональное положение о порядке назначения и выплаты единовременных денежных вознаграждений местным спортсменам. Денежный бонус положен победителям и призерам международных соревнований, а также их тренерам. Документ, принятый для государственной поддержки спорта и стимулирования спортсменов, представляющих Орловскую область на международных соревнованиях, действует с 2012 года.

В обновленной версии правительственного постановления обновлены размеры финансовых поощрений. Кстати, они зависят от статуса соревнования и того места, которое займет на них орловский спортсмен. Наибольшие бонусы предусмотрены для победителей Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр – по 1,5 миллиона рублей. Бонус за второе место составит 1,25 миллиона рублей, за третье – ровно 1 миллион.

Размеры вознаграждения на соревнованиях более низкого, как считают в Орле, статуса оказались скромнее. Причем их величина зависит и от того, является вид спорта олимпийским или нет. Победа на чемпионате мира по виду спорта, включенному в программу Олимпийских игр, вознаграждается премией в сумме 150 тысяч рублей, а если вид не является олимпийским, то чемпион мира получит всего 20 тысяч.

Награды за первое место на чемпионате Европы, первенстве мира и первенстве Европы составят 100, 75 и 50 тысяч рублей соответственно, но только в случае, если виды спорта являются олимпийскими. В остальных случаях бонус за победу на соревнованиях такого ранга составит 15 тысяч рублей. Кстати, департаменту финансов Орловской области предписано ежегодно при подготовке проекта областного бюджета предусматривать бюджетные ассигнования на финансирование расходов для выплаты единовременных денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам.

ИА «Орелград»