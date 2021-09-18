Орловца обязали заплатить по счетам, о которых он не знал

Суд указал на нюансы пользования «личным кабинетом налогоплательщика».

Любопытный спор между налоговой инспекцией и собственником земельного участка рассмотрели в Орловской области. Подробности сообщили в пресс-службе суда Мценского района, который вынес решение по делу в первой инстанции. Отметим, что оно дошло до апелляционной инстанции, а потом и до кассации. Решение может быть интересно тем, кто завел себе на сервисе налоговой службы «личный кабинет налогоплательщика».

Считается, что этот ресурс значительно упрощает взаимодействие налоговиков и налогоплательщиков. Но в данном случае оказалось, что все не так просто, как кажется. Иск подали налоговики. Они несколько раз за прошедшие годы направляли местному жителю требования об оплате земельного налога за участок, который ему принадлежит. Причем каждый раз делали это через «личный кабинет налогоплательщика». В прошлом году срок исполнения требования истек, однако задолженность не была погашена.

Поэтому налоговики обратились в суд. Они требовали взыскать с ответчика задолженность по земельному налогу за 2018 год в сумме чуть менее 11 тысяч рублей, а также пени на недоимку по земельному налогу за 2014-2017 годы в размере чуть более 7 тысяч рублей. Ответчик исковые требования не признал. Он заявил, что была нарушена процедура взыскания налоговой задолженности. Дело в том, что гражданин, с его слов, с заявлением для получения доступа к электронному ресурсу «Личный кабинет налогоплательщика» не обращался и названным ресурсом не пользовался.

Суд достоверно установил, что спорный личный кабинет был открыт в декабре 2015 года. Последняя активность пользователя была зафиксирована 12 декабря 2015 года, когда был осуществлен вход в личный кабинет. С тех пор, судя по всему, гражданин действительно ресурсом не пользовался, значит, он не знал о налоговых требованиях. Но суд взглянул на ситуацию иначе. По его мнению, гражданин, имея «личный кабинет налогоплательщика» и доступ в него, имел возможность ознакомиться с направленным в его адрес налоговым уведомлением, а также требованием об уплате налога и пени.

В результате иск был удовлетворен частично. Ответчика обязали погасить задолженность по налогу за 2018 год, а по более ранним периодам исковые требования не были удовлетворены, поскольку, говоря простыми словами, истекли необходимые сроки. Ответчик отстаивал свои права до последнего и дошел до Орловского облсуда, затем до кассации, но все его жалобы были оставлены без удовлетворения.

ИА «Орелград»