В Орле открыт информационный центр ЦИК

Он будет работать с 10 до 21 часов.

В Орле начиная с 10 утра начал свою работу Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области «Выборы – 19 сентября 2021 года». Открытие центра посетил Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский.

Информационный центр расположился в малом зале администрации Орловской области (г. Орёл, пл. Ленина, д. 1). Информация о ходе и итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021 — 2026 годов, органов местного самоуправления Орловской области поступает в него в режиме реального времени по каналам Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Информационный центр одновременно предоставляет возможность в онлайн режиме получать актуальную информацию из Информационного центра ЦИК России, знакомиться с ходом голосования и предварительными итогами голосования по всей стране и за рубежом.

Видеонаблюдение организовано в 30 территориальных избирательных комиссиях, а также в 250 участковых избирательных комиссиях, в помещениях, в которых хранятся избирательные бюллетени, но отсутствует видеонаблюдение, организована видеорегистрация избирательных действий, что является дополнительной гарантией открытости в деятельности организаторов выборов.

Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов:

«Сегодня проходит третий день общенародного голосования по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов и в органы местного самоуправления. Хотелось бы подчеркнуть, что выборы в целом проходят открыто, без особых нарушений. У жителей есть возможность прийти на избирательные участки, соблюдая меры предосторожности согласно требованиям Роспотребнадзора из-за ковида, и отдать свой голос той или иной политической партии, тому или иному кандидату.

Я искренне хотел бы поблагодарить всех жителей, которые уже пришли и отдали свой голос и, конечно же, хотел бы поблагодарить всех наблюдателей, особенно общественников, Общественную палату. Для нас важно, чтобы выборы прошли честно и легитимно, чтобы жители увидели и работу комиссий, и работу наблюдателей, и всего процесса в открытом формате.

Также отмечу, что на выборах депутатов областного Совета 2021-2026 будет замещаться 50 мандатов депутатов. Будем ждать итоги выборов».

Посетить Информационный центр могут все желающие в свободном доступе сегодня до 21.00. Обязательное условие – соблюдение правил пропускного режима и санитарно-эпидемиологических требований. Вход в центр – со стороны ул. Салтыкова-Щедрина.

ИА «Орелград»