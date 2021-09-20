Орловские чиновники рассказали, как удалось заработать 720 млн рублей

Власти Орловского района подвели итоги исполнения бюджета.

В Орловском районе депутаты райсовета заслушали и утвердили отчет местной администрации об исполнении бюджета за первое полугодие 2021 года. Согласно ему, доходы за отчетный период времени составили 721,8 миллиона рублей, что превышает 52 процента от планового годового показателя. В отчете чиновники подробно указали, как именно удалось собрать такую сумму. Наибольший вклад, по сложившейся традиции, внесли вышестоящие бюджеты. На их долю приходится 51,3 процента поступлений.

Доля налоговых доходов составила 30,5 процента, остальное – это собственные неналоговые поступления. Основным источником доходов бюджета района в первой половине года стал налог на доходы физических лиц. Напомним, он уплачивается, к примеру, из зарплаты работников. Сборы по НДФЛ составили 168,5 миллиона рублей, что составляет 76,5 процента всех налоговых доходов Орловского района. Еще 7,6 процента доходов обеспечили налоги на совокупный доход. Также в отчете отмечается, что акцизы по товарам, производимым на территории района, пополнили местную казну на 23,06 миллиона рублей. Годовой план в данном случае выполнен на 47 процентов.

Что касается расходов бюджета, то они в первой половине текущего года составили 567,9 миллиона рублей, или менее 40 процентов от годового плана. Несмотря на то, что бюджет исполнен со значительным профицитом, в своем решении местные власти указали, что решение основных задач удалось обеспечить на должном уровне. В этой связи положительно отмечается исполнение таких расходных статей, как выплата зарплаты работникам бюджетной сферы и обеспечение питанием школьников.

ИА «Орелград»