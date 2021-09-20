Перед орловским судом предстанет бывший замглавы администрации

Дело Романа Игнатушина передают в Советский районный суд.

Советский районный суд города Орла будет рассматривать уголовное дело, возбужденное против крупного орловского чиновника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

«В Орловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем нарушение прав 119 жильцов 7 аварийных домов

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации г. Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2014 г. по декабрь 2017 г. не принял мер к организации признания ряда многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, проведения капитального ремонта домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда г. Орла. В результате существенно были нарушены жилищные права 119 граждан 7 аварийных домов, в одном из домов произошло частичное обрушение несущей стены здания.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Советским районным судом г. Орла», — сообщили «Орелграду» в прокуратуре.

Ранее «Орелград» сообщал о возбуждении уголовного дела против чиновника Игнатушина, который уже много лет был знаменит своими «отписками». Свое негативное отношение к чиновнику не скрывали ни депутаты, ни обычные жители Орла.

ИА «Орелград»