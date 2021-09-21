«Единая Россия» сохранила большинство в орловском облсовете

Результаты предварительные, но, скорее всего, окончательные.
В новом созыве облсовета «Единая Россия» получит 27 мандатов из 50 и сохранит численный перевес над политическими оппонентами. Также известно, что их кандидат, Ольга Пилипенко, будет представлять Орловскую область в Государственной Думе. Об этом предварительно сообщил областной избирком.
50 мандатов разделят шесть партий:
«Единая Россия» — 27 мандатов,
КПРФ — 11,
«Справедливая Россия» — 7,
ЛДПР — 3,
«Новые люди» — 1,
«Партия пенсионеров» — 1.
ИА «Орелград»