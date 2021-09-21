«Единая Россия» сохранила большинство в орловском облсовете

21.9.2021 | 14:54 Новости, Политика

Результаты предварительные, но, скорее всего, окончательные.

В новом созыве облсовета «Единая Россия» получит 27 мандатов из 50 и сохранит численный перевес над политическими оппонентами. Также известно, что их кандидат, Ольга Пилипенко, будет представлять Орловскую область в Государственной Думе. Об этом предварительно сообщил областной избирком.

50 мандатов разделят шесть партий:

«Единая Россия» — 27 мандатов,

КПРФ — 11,

«Справедливая Россия» — 7,

ЛДПР — 3,

«Новые люди» — 1,

«Партия пенсионеров» — 1.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования