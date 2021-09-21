Мэрия Орла утвердила положение о «жилищных» субсидиях

Новый вид поддержки бизнеса появился в областной столице.

Администрация города Орла утвердила положение о новом виде субсидирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Бюджетные деньги будут предоставляться им на возмещение затрат, связанных с подключением объектов капстроительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данная мера поддержки реализуется в рамках программы по развитию территорий, расположенных в границах города и предусматривающих строительство жилья.

Средства поступят по линии национального проекта «Жилье и городская среда». Как следует из постановления мэрии, субсидии не положены муниципальным учреждениям, а другие юрлица и ИП могут на них рассчитывать. Размер субсидии будет определяться в каждом конкретном случае отдельно. Его обещают рассчитывать исходя из фактически понесенных затрат, связанных с технологическим присоединением объектов к инженерным сетям. При этом, что отмечено в документе, субсидия не может превышать сумму, уплаченную соискателем по договору о подключении.

Стоит сказать, что на расчет величины субсидии будет влиять и такой немаловажный фактор, как лимиты бюджетных средств. Дело в том, что большая часть денег поступит из федерального бюджета. Часть добавит область, часть выделят в порядке софинансирования из городского бюджета. В случае изменения объема субсидий, выделенных Орловской области из федерального бюджета, будет пересчитан и размер субсидий, выделяемых бизнесу, — «в соответствии с доведенным пообъектным распределением».

Добавим, что не все желающие получат господдержку. Мэрия установила для соискателей целый ряд критериев. Например, субсидии не положены иностранным компаниям, а также российским фирмам, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 50 процентов. Кроме того, получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничений на ведение хозяйственной деятельности.

ИА «Орелград»