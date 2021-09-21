Нелегального торговца спиртом осудили в Орле

21.9.2021 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Мужчину признали виновным в незаконном обороте спиртного.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, вынесен обвинительный приговор местному жителю по довольно редко применяемой в нашем регионе статье 171.3 УК РФ (закупка, перевозка этилового спирта, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере). Из сообщения суда следует, что он  в период с марта по июнь 2020 года, не имея соответствующей лицензии,  закупил большое количество этилового спирта крепостью 96 градусов.

Стоимость этого спирта, которая в рамках расследования была подсчитана с учетом НДС и акциза, составила более 1,87 миллиона рублей. С точки зрения закона, это и есть особо крупный размер. Как установили следствие и суд, подсудимый приобрел спирт оптом для последующей его розничной продажи. Нелегальный товар был обнаружен и изъят  сотрудниками управления ФСБ по Орловской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства. С учетом всех обстоятельств он получил  наказание в виде штрафа в размере 3 миллиона рублей. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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