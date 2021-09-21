Прокуратура разберется с «земельным безобразием» в Орловской области

Надзорное ведомство начало ряд процессуальных проверок по жалобам селян.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области, в регионе организовано проведение нескольких процессуальных проверок, связанных с жалобами на грубые нарушения в сфере земельного законодательства. Ход и результаты этих проверок поставлены на контроль прокуратуры. Более того, в рамках сплошной проверки будет дана правовая оценка действиям арендаторов, руководства департамента сельского хозяйства Орловской области и правоохранительных органов, в поле зрения которых длительное время находились земельные вопросы.

Поясним, что такой оказалась реакция на массу обращений орловских селян, поступивших по время личного тематического приема. Его провел прокурор Орловской области Владислав Малкин, прием был посвящен вопросам нарушений прав граждан-владельцев земельных долей и паев, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Уже предварительный анализ жалоб показал, что в регионе массово нарушаются права пайщиков, и происходит это при бездействии уполномоченных органов.

Более того, в прокуратуре говорят о «криминализации сферы оборота земельных паев из земель сельхозназначения» и приводят яркие примеры. Так, простые орловцы жалуются на «факты неправомерного оформления договоров аренды и субаренды принадлежащих им земельных долей». При этом, по их мнению, для оформления «документов» используются либо поддельные подписи, либо те настоящие подписи пайщиков, которые они поставили гораздо раньше при подписании совершенно других документов.

«Ряд обращений касался вопросов неисполнения арендаторами обязательств по заключенным договорам аренды, незаконного присвоения земельных паев умерших граждан, отчуждения имущественных паев граждан на основании фиктивных документов и других фактов нарушений в этой сфере, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — При этом заявители в жалобах отмечают, что уполномоченными органами власти, правоохранительными органами на протяжении длительного времени надлежащая правовая оценка фактам нарушений не давалась, меры к восстановлению их прав не принимались».

ИА «Орелград»