Жителей орловской глубинки «отрезали от мира»

Без транспортного сообщения надолго остались селяне из Шаблыкинского района.

Суд в райцентре Шаблыкино, входящий в юрисдикцию Урицкого районного суда Орловской области, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступила администрация Шаблыкинского района. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка.

Было установлено, что в указанном районе с января 2021 года прекращено регулярное автобусное сообщение по маршруту «Шаблыкино-Муравельник». По мнению надзорного ведомства, это нарушает права жителей населенных пунктов Алексеевский, Воробьевка, Ивановка, Лесничество, Навля, Юшково, Смородиновка, Широкий и Муравельник. В целом прокуратура заявила в суде о нарушенных правах на транспортное обслуживание 602 жителей указанных сел, поселков и деревень.

Список законов и других нормативных актов, которые были нарушены, в длинном перечне возглавила Конституция РФ. В иске прокурор заяви, что отсутствие регулярного транспортного обслуживания, учитывая удаленность перечисленных населенных пунктов от районного центра, создает селянам препятствия в доступности посещения объектов социально-бытового, административно-делового, культурно-развлекательного, культового, медицинского и иного назначения.

Раньше автобусы обслуживали два местных маршрута №№ 545 и 556 «Нарышкино-Муравельник» и «Орел-Муравельник», но теперь они не обслуживаются. Обязанность по восстановлению автобусного сообщения надзорное ведомство просило возложить на администрацию района. Кстати, представитель ответчика в суде заявленные требования не признала, сославшись на отсутствие финансовых средств у администрации Шаблыкинского района. А в том, что маршруты остались пустыми, местные чиновники и вовсе обвинили областной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Выслушав объяснения сторон и исследовав представленные материалы дела, суд установил, что муниципальные маршруты перевозок населения в районе не разработаны и не утверждены. Поэтому и конкурсы на право перевозок здесь не проводились. Также, как выяснил суд, местные власти не обращались к области за финансовой поддержкой для решения транспортного вопроса. В результате суд пришел к выводу, что администрацией Шаблыкинского района не были приняты меры по организации регулярного транспортного обслуживания населения. Иск был удовлетворен в полном объеме.

ИА «Орелград»