Жители Орла дали обет трезвости перед иконой

21.9.2021 | 20:00 Новости, Общество

Обещание больше не пить дали 10 жителей областного центра.

В Орле подвели итоги проведения Всероссийского дня трезвости, который отмечался 11 сентября. Большую роль в проведенных мероприятиях сыграла православная церковь. В частности, в Орле в храме Смоленской иконы Божией Матери молились о людях, страдающих зависимостями. Непосредственно в День трезвости здесь был совершен молебен об исцелении страждущих алкоголизмом и наркоманией.

«Богослужение прошло по инициативе отдела церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии, — рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ. — Молебное пение и чтение акафиста перед храмовой иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» совершил председатель отдела иерей Олег Анохин. Вместе со священником молились не только орловцы с пагубными пристрастиями, но также их родственники и все неравнодушные люди».

Желающие могли при этом дать обет трезвости. Такой выбор в этом году сделали десять прихожан. Чтобы они об этом не забывали, им выдали по так называемой обетной грамоте. Этот документ, по церковным традициям, следует хранить в красном углу рядом с иконами. Кроме того, утром и вечером необходимо читать молитвенное обещание – как напоминание себе о данном Богу слове.

«После богослужения сотрудники социального отдела провели беседу со страждущими и их родными и близкими, — говорят в митрополии. — Им рассказали о духовных методах противостояния алкоголизму и наркомании. Кстати, каждую субботу в 10:00 в Смоленском храме Орла читается акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», а священники проводят беседы о христианской трезвенной жизни».

ИА «Орелград»

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