Клычков выделил Парахину почти миллиард рублей

Средства будут использованы для сокращения расходов на обслуживание городского долга.

Город Орел получит из областного бюджета 952,7 миллиона рублей на сокращение расходов по обслуживанию своего долга, сообщает пресс-служба губернатора.

Финансовые вливания оформлены как бюджетный кредит. Его нужно будет погасить в срок до пяти лет. Процент по кредиту составит 0,1%

«Бюджетный кредит предоставляется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 мая 2021 года для погашения долговых обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием «Город Орел» от кредитных организаций. При этом в первоочередном порядке должны подлежать погашению долговые обязательства по рыночным заимствованиям с более высокими ставками обслуживания, что позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга. Экономия средств бюджета, сложившаяся за счет замещения рыночных заимствований бюджетными кредитами, должна быть направлена на обеспечение расходных обязательств города, связанных со снижением кредиторской задолженности, и на первоочередные расходы», — сообщается в пресс-релизе.

ИА «Орелград»